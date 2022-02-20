Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Pozisyonları değerlendirememelerine vurgu yapan Ömer Erdoğan "Türkiye'nin en büyük camialarından birine karşı kendi stadyumunda pozisyona girip değerlendiremezsiniz mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Her şeyi doğru yaptık ama pozisyonları değerlendiremedik. Topu kazanınca Dylan, Saba ve Ayoub ile pozisyon arayacaktık. Oyun anlayışımız öyleydi. Pozisyon yakaladık ama başarılı olamadık. Penaltılardan yediğimiz 2 gol var. İlki tartışılır ama ikincisi penaltıydı. Alanyaspor'un verdiği pozisyonları görünce kendi oyuncularıma söyledim. Gereksiz baskı yemeyin, kaleciye vermeyin dedik ama dediğimiz gibi penaltı verdik. Sıkıntılı bir kadromuz var. Burak da eklendi. Kaburgasında kırık varmış. Onur'u oraya aldık, Temel'i ekledik. Sakat arkadaşlarımız aramıza eklenince daha farklı ve daha seçenekli bir oyuncu grubuna sahip oluruz." dedi.



"BİZİM KADRO 2-3'ÜNCÜ OLAMAZ"



Atakaş Hatayspor'un kadrosu hakkında açıklama yapan Ömer Erdoğan "Gerçekçi olmalıyız. Biz bu sezon lige başlarken, hedefimiz ilk 10'da bitirmekti. Biz sıfır maliyetli bir kadroyuz. Bonservissiz, umut vaad eden, kulübe para kazandırabilecek oyuncuları hedefledik. 2'inci sıraya kadar çıkınca her yerde bir beklenti yoktu. O zaman da bana sorulunca ben hep frenledim. Bizim kadromuz 2-3'üncü olamaz. Geniş kadro. Bizim evet 12-13 tane gerçekten iyi oyuncumuz var. Onun dışında yetenekli gençler var. Onlar kendilerini geliştirince üst kategoriye gelecekler. Beklenti farklı olunca, son haftalarda aldığımız sonuçlar düşüş gibi göründü. Geçmişte aldığımız sonuçlar tesadüf değildi. İstikrarlıydık. Oyuncular sağlıklıydık. 4-5 oyuncu eksilince sıkıntı yaşadık. Sackey'i stopere alıyorsun, stoper değil. Sol bek yok. Adama Traore'den faydalanamadık uzun süre. Bunlar gerçekçi bahaneler. Mazereti farklı yere getirmek istemiyorum ama bizim gerçekçi olmamız lazım. Bizim hedefimiz ilk 8-10. Bunu başarırsak büyük başarı. Bizden çok daha fazla para harcayanları da görüyoruz. Sıfırdan kadro kurduk. Geçen sezonki kadrodan 15 oyuncu gitmiş, 7-8 tanesi ilk 11 oyuncusu. Bunu inşa etmek kolay değil. Oyuncularımı emeklerinden ötürü tebrik ediyorum. Sezon daha bitmedi. Maksimum puanı toplayıp sezonu rahat bitireceğiz. Bizi neye götürecek bakacağız. Kötü maçlardan sonra böyle sorular, oyuncu grubunu da baskı altına alıyor." ifadelerini kullandı.





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