Ömer Bayram: 'Annemin kuru fasulye - pilavları van Dijk'a yaradı'

bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan ve takımının en çok asist yapan oyuncusu olan, çocukluk arkadaşı Virgil van Dijk için açıklamalarda bulundu.Yıldız futbolcu, "" dedi.Virgil van Dijk, Liverpool formasıyla bu sezon 41 resmi maça çıktı, 4 gol - 1 asist yaptı.