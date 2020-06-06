Ömer Bayram: "Annemin kuru fasulye - pilavları van Dijk'a yaradı"

Galatasaray'ın futbolcusu Ömer Bayram, arkadaşı Virgil van Dijk ile ilgili konuştu.

, Fotoğraf; AA
Ömer Bayram: 'Annemin kuru fasulye - pilavları van Dijk'a yaradı'
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06 Haziran 2020 11:39
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan ve takımının en çok asist yapan oyuncusu olan Ömer Bayram, çocukluk arkadaşı Virgil van Dijk için açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, "Annemin yaptığı kuru fasulye ve pilavlar, van Dijk'a çok yaradı. Tabii bana da yaradı ama ona boy olarak geri döndü" dedi.

Virgil van Dijk, Liverpool formasıyla bu sezon 41 resmi maça çıktı, 4 gol - 1 asist yaptı.

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