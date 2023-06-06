Olympiakos ve Panathinaikos yine karşı karşıya geliyor

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Panathinaikos ve Olympiakos bu seferde transferde karşı karşıya geliyor.



Gelecek sezonda Ergin Ataman'ın çalıştıracağı iddia edilen Panathinaikos ve Euroleague'i ikinci olarak bitiren Olympiakos gözünü Partizan'ın dikkat çeken oyuncusu Zach Leday'a çevirmiş durumda. İki takımında bu transfer için elinden geleni yapacağı söylendi.



DİĞER ADAY BRANDON DAVİS



İki takımda Zach Leday transferi gerçekleşmezse gözünü bir diğer Euroleague takımı olan Olimpia Milano oyuncusu Brandon Davis'e çevirecekleri iddia edildi.





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