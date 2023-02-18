Olympiakos'ta Marcelo ile yollar ayrıldı!

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Olympiakos'a imza atan Marcelo, Yunanistan'da tutunamadı.



Brezilyalı futbolcu, Yunan ekibiyle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm Olympiakos ailesi bugüne kadar kattıkların için sana minnettar. Bizimle kaldığın süre kısa olsa da kalıcı bağlar kurmaya yetti. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullandı.



Olympiakos'ta sakatlığı sebebiyle sadece 10 maça çıkan 34 yaşındaki tecrübeli isim, 3 gol kaydetti.





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