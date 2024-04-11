Olympiakos maçında İsmail Kartal'dan 3 sürpriz

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk ayağında oynayacağı Olympiakos maçında teknik direktör İsmail Kartal sahaya sürpriz bir ilk 11 sürdü.
Takımın as oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Fred ve İsmail Yüksek'i Atina'da yedek soyunduran İsmail Kartal, Avrupa maçlarında sık sık forma verdiği Michy Batshuayi'yi de ilk 11'e almadı.
İsmail Kartal; sol bekte Oosterwolde, orta alanda Miha Zajc ve Rade Krunic'e şans verirken, santrforda Edin Dzeko'yu görevlendirdi.
Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı 11'i şu şekilde;
Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Fenerbahçe'nin yedekleri; Doğukan, İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Ferdi, Kent, Bonucci, Batshuayi, Fred, Zeki Dursun, Efekan, Çağrı, Yusuf.
Takımın as oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Fred ve İsmail Yüksek'i Atina'da yedek soyunduran İsmail Kartal, Avrupa maçlarında sık sık forma verdiği Michy Batshuayi'yi de ilk 11'e almadı.
İsmail Kartal; sol bekte Oosterwolde, orta alanda Miha Zajc ve Rade Krunic'e şans verirken, santrforda Edin Dzeko'yu görevlendirdi.
Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı 11'i şu şekilde;
Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Fenerbahçe'nin yedekleri; Doğukan, İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Ferdi, Kent, Bonucci, Batshuayi, Fred, Zeki Dursun, Efekan, Çağrı, Yusuf.
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