Olympiakos - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



UEFA Kupası



54



18



10



26



72



91



UEFA Avrupa Ligi



82



42



23



17



119



80



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası



33



9



4



20



30



70



UEFA Şampiyonlar Ligi eleme



34



12



11



11



48



39



UEFA Şampiyonlar Ligi



40



11



6



23



42



70



Avrupa Kupa Galipleri Kupası



9



3



1



5



11



11



UEFA Avrupa Konferans Ligi



16



11



-



5



41



20



TOPLAM



268



106



55



107



363



381





Fenerbahçe'de sakatlığı geçmesine karşın henüz hazır olmayan Joshua King, Olympiakos karşısında forma giyemeyecek.Sakatlığını atlatan ancak kontrol amaçlı MR'ı çekilen Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise belirsiz.Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.Yunan ekipleriyle ilk kez 2002-2003 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, UEFA Kupası 2. tur mücadelesinde eşleştiği Panathinaikos'la sahasında 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 4-1 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki Yunanistan eşleşmesini ise 8 yıl sonra 2010-2011 sezonunda yaşadı.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibine karşı sahasında normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Ancak PAOK, uzatma bölümlerinde attığı golle skoru 1-1'e getirerek Avrupa'da tur atlayan taraf oldu.Fenerbahçe'nin Yunanistan takımlarına karşı galibiyet alabildiği tek ekip Atromitos oldu.2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Atromitos ile eşleşen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşını da 3-0'lık skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympiakos'la 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda da karşı karşıya geldi.İstanbul'da oynanan mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, Atina'daki karşılaşmadan da 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.Grupta oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, mağlubiyetlerinin ikisini de Olympiakos karşısında yaşadı.Yunanistan temsilcileri karşısında oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.Olympiakos'A konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 269. karşılaşmasına çıkacak.Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 268 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 107 yenilgi yaşadı.Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 381 gol gördü.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanırken, bu turda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda elde ettiği sonuçla geçti.Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertli takım, taraftarının önünde çıktığı rövanş müsabakasını 1-0 kaybetse de çeyrek final biletini almayı başardı.Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, bir önceki turda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledi.Taraftarının önünde çıktığı ilk maçı 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, Sırbistan'da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 4-1 kazanarak mücadelenin uzatmalara gitmesini sağladı. Olympiakos, uzatma bölümlerinde 2 gol daha bularak müsabakayı 6-1 kazanmayı başardı.Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 17. maçını oynayacak.Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı.Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 20 gole engel olamadı.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: