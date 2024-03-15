Olivier Ntcham: 'Taklalara devam edeceğim'

Manchester City'nin 18 ve 21 yaş altı takımları ile Genoa, Olimpik Marsilya, Swansea City ve Celtic'in formalarını giydikten sonra bu sezon başında Samsunspor'a transfer olan Olivier Ntcham, özellikle son haftalardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.Bu sezon 6 gol kaydeden Ntcham, AA muhabirine, Samsunspor'un sezona 12 yeni transfer yaparak başladığını söyledi.Yeni kurulan bir takım olduklarına işaret eden Ntcham,ifadelerini kullandı.Takımın ligde ilk 7 hafta sonunda sadece 1 puana sahip olduğunu hatırlatan Ntcham, şöyle devam etti:Kaydettiği gollerden sonra takla atmasından dolayı "Taklacı şahin" olarak nitelendirilen Ntcham,diye konuştu.Ntcham, Türk yemeklerini sevdiğini dile getirerek,ifadelerini kullandı.Ntcham, ligin 29. haftasında 2-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından haftanın 11'ine seçilmesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak,açıklamasında bulundu.