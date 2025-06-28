Olimpiyat oyunlarına hazırlanan milli kayaklı koşucular, Ardahan'da güç depoluyor

İtalya'da düzenlenecek Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Kayaklı Koşu Milli Takımı, Ardahan'da güç depoluyor.Kentte kampa giren ve kışın yapılacak organizasyona şimdiden hazırlanan 40 milli sporcu, Ardahan Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki asfalt yolda antrenman yapıyor.Tekerlekli kayak antrenmanıyla yaz sıcağında 20 gün güç depolayacak sporcular, İtalya'daki olimpiyat oyunlarında madalya hedefliyor.Kayaklı Koşu Teknik Kurul Başkanı ve Kamp Müdürü Seyfullah Bayraktar, AA muhabirine, kampın 20 gün süreceğini söyledi.Ardahan Üniversitesini altyapısı dolayısıyla tercih ettiklerini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:Bayraktar, kampın Ardahan'da yapılmasına katkı sunan Vali Hayrettin Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.Sporculardan Yunus Emre Fırat, ilk kez Ardahan'a geldiğini anlattı.Güzel bir ortamda çalıştıklarından bahseden Fırat,dedi.Rabia Akyol ise daha önce Ardahan'da kamp yaptığını belirterek,ifadelerini kullandı.