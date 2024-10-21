Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için flaş gelişme

Geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 7 Fenerbahçeli oyuncu hakkında karar verildi.

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Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için flaş gelişme
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21 Ekim 2024 12:08
Son güncelleme 21 Ekim 2024 12:11
Geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 7 Fenerbahçeli oyuncu ve Trabzonsporlu taraftarlar hakkında karar verildi.

3 OYUNCUYA TAKİPSİZLİK

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart 2024 tarihinde Papara Park'ta oynanan maç sonrasında çıkan olaylarda, sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürerken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için, sahaya giren taraftarlardan kendilerini koruduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

4 OYUNCU İÇİN UZLAŞMA BÜROSU KARARI
Ayrıca 4 futbolcu için basit yaralama suçundan savcılık uzlaştırma bürosuna dosya gönderildi. Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa 4 futbolcuya basit yaralama suçundan dava açılacak.
 

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