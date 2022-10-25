Olay hakem Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev

UEFA, en son Süper Lig'de Galatasaray-Alanyaspor maçını yöneten ve kararları tartışma konusu olan Ali Palabıyık'a görev verdi.



Ali Palabıyık, İsviçre'nin Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.



Mücadelede Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.





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