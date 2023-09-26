Houston Rockets efsanesi Hakeem Olajuwon, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ile yaptığı antrenman hakkında konuşarak, yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı.



Antetokounmpo, 2023 playofflarının ilk turunda elenerek sezona beklenmedik bir şekilde erken veda ettikten sonra, oyunu üzerinde çalışmaya odaklanmıştı.



Giannis, bu süreçte NBA tarihinin en iyi pivotlarından biri olan ve daha önce LeBron James ve Kobe Bryant ile çalışan Olajuwon'dan tavsiye istemişti.



Olajuwon ise Giannis'le çalışma deneyimini anlatarak, Bucks yıldızına şu şekilde övgülerde bulundu:



"Giannis gibi bir adamın hâlâ gelişmeye ve oyununu başka bir seviyeye taşımaya çalıştığını görmek inanılmaz bir şey. Bu kendisinin iş ahlakı ve olabileceğinin en iyisi olma kararlılığı hakkında çok şey söylüyor.



Onunla çalışmaktan büyük onur duydum ve çok keyifli vakit geçirdik, çünkü onun da ebeveynleri Nijeryalı olduğu için aynı geçmişe sahibiz. Basketbol ve hayata dair pek çok şeyi tartıştık; çok güzeldi."



Giannis şu anda Bucks'la olan sözleşmesinin bitimine iki yıl kala gelecekteki seçeneklerini değerlendirme sürecinde yer alıyor. Sezon sonunda yeniden sözleşme imzalamamaya karar verirse, Milwaukee'nin muhtemelen kendisini 2025 yazında boş yere kaybetmek yerine 2024 yazında takas edebileceği düşünülüyor.



