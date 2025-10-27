Okulda öğretmenlik, yeşil sahada kaptanlık yapıyor

Hakkari'de beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Hakkı Hakan Özhan, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Zapspor'un kaptanlık pazubendini takarak takımının başarısı için ter döküyor.



Çocukluğundan bu yana futbola ilgi duyan Özhan, 11. sınıftayken o dönem 1. Lig'de mücadele eden Türk Telekom'un altyapısına seçildi. Bir daha yeşil sahalardan kopamayan Özhan, burada geçirdiği bir yılın ardından 2. Lig'deki Adana Demirspor'a transfer olup profesyonelliğe adım attı.



Adana ekibinden kiralık olarak gittiği farklı takımlarda görev yapan, bu süreçte eğitim hayatını da aksatmayan Özhan, 2014'te Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite hayatından sonra da BAL ve 3. Lig'deki farklı takımlarda futbol oynamaya devam eden Özhan, 2022'de Hakkari'ye atandı.



Merzan Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda görev yapan, bir çocuk babası Özhan, 3 yıl önce Zapspor ile anlaştı. Gösterdiği performansla takım kaptanlığını üstlenen Özhan, hem öğrencilerini geleceğe hazırlıyor hem de formasını terlettiği takımın hedeflerine ulaşması için çaba sarf ediyor.



Özhan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana futbol tutkusunun olduğunu, bu yüzden kentteki bir kulüpte yer almak istediğini söyledi.



Yaklaşık 3 yıldır Zapspor'un formasını giydiğini belirten Özhan, "Hakkari'de futbol çok seviliyor. İlk senemde ligi 5. bitirdik. Geçen sene de play-off turunda elendik. Bu sene takım şampiyonluk hedefiyle kuruldu. Takımın başarılı bir geçmişi var. Halk takımı çok benimsiyor. Geçen sene son haftaya kadar liderdik. Şampiyonluğu çok istiyorduk ama olmadı. Bu sene hedefimiz yine şampiyonluk." diye konuştu.



- "Burası sporu seven bir kent"



Yaptığı işten keyif aldığını ifade eden Özhan, şöyle devam etti:



"Okulda sabah mesaimiz başlıyor. Tam gün mesai sonrası antrenmanlar başlıyor. Hayatımdan memnunum. Keyif alıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Onlarla da vakit geçirmekten mutluluk duyuyorum. Mesleğimi severek yaptığım için öğrencilerime de verimli olduğumu düşünüyorum. 2004'te amatör olarak futbol oynamaya başladım. 2008'de Adana Demirspor'da profesyonel oldum. Sonrasında 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig derken 250'ye yakın maç oynadım. Çeşitli kulüplerde şampiyonluk yaşadım. Güzel yıllar geçirdim. Hakkari'de gelişime açık birçok sporcu yetişiyor. Burası sporu seven bir kent. Ben de elimden geldiğince çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamaya çalışıyorum."



Taraftardan takıma desteğini sürdürmesini isteyen Özhan, "Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Onları arkamızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Taraftarımıza söz veriyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar bırakmayacağız." ifadesini kullandı.



