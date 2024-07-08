Oktay Duymaz, Tekvando Federasyonu başkanlığına aday

Oktay Duymaz, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

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Oktay Duymaz, Tekvando Federasyonu başkanlığına aday
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08 Temmuz 2024 22:46
Oktay Duymaz, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Oktay Duymaz, Sivas'ta bir otelde düzenlediği basın toplantısında, adaylığını memleketinde açıklamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nda 16 yıldır yönetim kurulu üyeliği, asbaşkanlık ve başkanvekilliği görevlerinde bulunduğunu aktaran Duymaz, Avrupa Tekvando Federasyonu yönetim kurulunda da yer aldığını anlattı.

Federasyon başkanlık seçiminin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra yapılacağına dikkati çeken Duymaz, "Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday olduğumu açıklamak istiyorum." dedi.

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