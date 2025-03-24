Okçulukta 2025 Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da düzenlendi

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2025 Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da düzenlendi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Federasyonun açıklamasına göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon beş gün sürdü. Müsabakalar, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi.
Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla zirvede yer aldı.
Organizasyonda büyükler kategorisinde dereceye giren sporcular şöyle:
- Klasik yay erkek takım
Altın: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Toprak Türker
Gümüş: Tunahan Bilgen, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Bronz: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer
- Klasik yay kadın takım
Altın: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Erva Medine Sazak
Gümüş: Nisa Nur Göçen, Zeynep Ada Küçük, Azra Ünal
Bronz: Emsal Zeynep Olgun, Zeynep Azra Sezgin, Beril Beray Soydemir
- Klasik yay karışık takım
Altın: Fatma Maraşlı, Kutay Tek
Gümüş: Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Bronz: Rüya Selan, Mete Gazoz
- Klasik yay erkek
Altın: Harun Kırmızıtaş
Gümüş: Berkay Akkoyun
Bronz: Ulaş Berkim Tümer
- Klasik yay kadın
Altın: Canse Duru Tarakçı
Gümüş: Elif Berra Gökkır
Bronz: Elif Dural
- Makaralı yay erkek takım
Altın: Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin
Gümüş: Gökay Altınbaş, Alp Kayra Arslan, Eren Kırca
Bronz: Batuhan Akçaoğlu, Ata Vural, Ahmet Can Yolaç
- Makaralı yay kadın takım
Altın: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök
Gümüş: Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel
Bronz: Zeynep Cebeci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz
- Makaralı yay karışık takım
Altın: Emine Rabia Oğuz, Yağız Sezgin
Gümüş: Burçin Kırpat, Eren Kırca
Bronz: Hazal Burun, Emircan Haney
- Makaralı yay erkek
Altın: Batuhan Akçaoğlu
Gümüş: Eren Kırca
Bronz: Yakup Yıldız
- Makaralı yay kadın
Altın: Begüm Yuva
Gümüş: Yeşim Bostan Uçar
Bronz: Hazal Burun
Federasyonun açıklamasına göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon beş gün sürdü. Müsabakalar, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi.
Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla zirvede yer aldı.
Organizasyonda büyükler kategorisinde dereceye giren sporcular şöyle:
- Klasik yay erkek takım
Altın: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Toprak Türker
Gümüş: Tunahan Bilgen, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Bronz: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer
- Klasik yay kadın takım
Altın: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Erva Medine Sazak
Gümüş: Nisa Nur Göçen, Zeynep Ada Küçük, Azra Ünal
Bronz: Emsal Zeynep Olgun, Zeynep Azra Sezgin, Beril Beray Soydemir
- Klasik yay karışık takım
Altın: Fatma Maraşlı, Kutay Tek
Gümüş: Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Bronz: Rüya Selan, Mete Gazoz
- Klasik yay erkek
Altın: Harun Kırmızıtaş
Gümüş: Berkay Akkoyun
Bronz: Ulaş Berkim Tümer
- Klasik yay kadın
Altın: Canse Duru Tarakçı
Gümüş: Elif Berra Gökkır
Bronz: Elif Dural
- Makaralı yay erkek takım
Altın: Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin
Gümüş: Gökay Altınbaş, Alp Kayra Arslan, Eren Kırca
Bronz: Batuhan Akçaoğlu, Ata Vural, Ahmet Can Yolaç
- Makaralı yay kadın takım
Altın: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök
Gümüş: Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel
Bronz: Zeynep Cebeci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz
- Makaralı yay karışık takım
Altın: Emine Rabia Oğuz, Yağız Sezgin
Gümüş: Burçin Kırpat, Eren Kırca
Bronz: Hazal Burun, Emircan Haney
- Makaralı yay erkek
Altın: Batuhan Akçaoğlu
Gümüş: Eren Kırca
Bronz: Yakup Yıldız
- Makaralı yay kadın
Altın: Begüm Yuva
Gümüş: Yeşim Bostan Uçar
Bronz: Hazal Burun