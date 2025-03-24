Okçulukta 2025 Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da düzenlendi

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2025 Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da düzenlendi.



Federasyonun açıklamasına göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon beş gün sürdü. Müsabakalar, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi.



Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla zirvede yer aldı.



Organizasyonda büyükler kategorisinde dereceye giren sporcular şöyle:



- Klasik yay erkek takım



Altın: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Toprak Türker



Gümüş: Tunahan Bilgen, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış



Bronz: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer



- Klasik yay kadın takım



Altın: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Erva Medine Sazak



Gümüş: Nisa Nur Göçen, Zeynep Ada Küçük, Azra Ünal



Bronz: Emsal Zeynep Olgun, Zeynep Azra Sezgin, Beril Beray Soydemir



- Klasik yay karışık takım



Altın: Fatma Maraşlı, Kutay Tek



Gümüş: Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış



Bronz: Rüya Selan, Mete Gazoz



- Klasik yay erkek



Altın: Harun Kırmızıtaş



Gümüş: Berkay Akkoyun



Bronz: Ulaş Berkim Tümer



- Klasik yay kadın



Altın: Canse Duru Tarakçı



Gümüş: Elif Berra Gökkır



Bronz: Elif Dural



- Makaralı yay erkek takım



Altın: Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin



Gümüş: Gökay Altınbaş, Alp Kayra Arslan, Eren Kırca



Bronz: Batuhan Akçaoğlu, Ata Vural, Ahmet Can Yolaç



- Makaralı yay kadın takım



Altın: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök



Gümüş: Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel



Bronz: Zeynep Cebeci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz



- Makaralı yay karışık takım



Altın: Emine Rabia Oğuz, Yağız Sezgin



Gümüş: Burçin Kırpat, Eren Kırca



Bronz: Hazal Burun, Emircan Haney



- Makaralı yay erkek



Altın: Batuhan Akçaoğlu



Gümüş: Eren Kırca



Bronz: Yakup Yıldız



- Makaralı yay kadın



Altın: Begüm Yuva



Gümüş: Yeşim Bostan Uçar



Bronz: Hazal Burun



