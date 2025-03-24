Okçulukta 2025 Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da düzenlendi

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2025 Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta 2025 Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da düzenlendi
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24 Mart 2025 14:30
Son güncelleme 24 Mart 2025 14:31
Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2025 Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da düzenlendi.

Federasyonun açıklamasına göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon beş gün sürdü. Müsabakalar, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi.

Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 10 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla zirvede yer aldı.

Organizasyonda büyükler kategorisinde dereceye giren sporcular şöyle:

- Klasik yay erkek takım

Altın: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Toprak Türker

Gümüş: Tunahan Bilgen, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Bronz: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer

- Klasik yay kadın takım

Altın: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Erva Medine Sazak

Gümüş: Nisa Nur Göçen, Zeynep Ada Küçük, Azra Ünal

Bronz: Emsal Zeynep Olgun, Zeynep Azra Sezgin, Beril Beray Soydemir

- Klasik yay karışık takım

Altın: Fatma Maraşlı, Kutay Tek

Gümüş: Elif Berra Gökkır, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Bronz: Rüya Selan, Mete Gazoz

- Klasik yay erkek

Altın: Harun Kırmızıtaş

Gümüş: Berkay Akkoyun

Bronz: Ulaş Berkim Tümer

- Klasik yay kadın

Altın: Canse Duru Tarakçı

Gümüş: Elif Berra Gökkır

Bronz: Elif Dural

- Makaralı yay erkek takım

Altın: Kemal Özkan, Kerem Özkan, Yağız Sezgin

Gümüş: Gökay Altınbaş, Alp Kayra Arslan, Eren Kırca

Bronz: Batuhan Akçaoğlu, Ata Vural, Ahmet Can Yolaç

- Makaralı yay kadın takım

Altın: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök

Gümüş: Maram Yaser Ahmed Abdo Noaman, Şeyma Gülbin Özen, İrem Şanel

Bronz: Zeynep Cebeci, Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz

- Makaralı yay karışık takım

Altın: Emine Rabia Oğuz, Yağız Sezgin

Gümüş: Burçin Kırpat, Eren Kırca

Bronz: Hazal Burun, Emircan Haney

- Makaralı yay erkek

Altın: Batuhan Akçaoğlu

Gümüş: Eren Kırca

Bronz: Yakup Yıldız

- Makaralı yay kadın

Altın: Begüm Yuva

Gümüş: Yeşim Bostan Uçar

Bronz: Hazal Burun

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