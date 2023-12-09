Okçuluk Salon Federasyon Kupası, Antalya'da düzenlenecek

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ilk organizasyon olan Salon Federasyon Kupası, Antalya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçuluk Salon Federasyon Kupası, Antalya'da düzenlenecek
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09 Aralık 2023 14:51
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ilk organizasyon olan Salon Federasyon Kupası, Antalya'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, 3-7 Ocak 2024 tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.

Klasik yay ve makaralı yay sınıflarındaki Salon Federasyon Kupası, büyükler ile 21 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona katılacak kafileler çevrim içi kayıt işlemlerini, 25-29 Aralık tarihlerinde "portal.okculuk.org.tr" adresinden tamamlayabilecek.

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