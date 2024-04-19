Okay Yokuşlu'nun golü ayın en iyisine aday

West Bromwich Albion forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun Huddersfield Town'a attığı gol, ayın en iyisine aday gösterildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Okay Yokuşlu'nun golü ayın en iyisine aday
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19 Nisan 2024 16:08
İngiltere Championship'te West Bromwich Albion forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun Huddersfield Town'a attığı gol, ayın en iyisine aday gösterildi.

Ligin internet sitesinde yer alan oylamada, West Bromwich Albion'ın 4-1 kazandığı maçın 66. dakikasında yaklaşık 25 metreden fileleri havalandıran Okay Yokuşlu, "mart ayının golü" kategorisine aday oldu.

Okay'ın takım arkadaşı Mikey Johnston, Norwich City'den Gabriel Sara ve Queens Park Rangers'tan Jimmy Dunne, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.

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