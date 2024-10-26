Okan Buruk'un tek rakibi kendisi!

Okan Buruk, geçen sezon Galatasaray'ı ilk 10 haftada 28 puana ulaştırarak rekor kırmıştı. Bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak için Beşiktaş derbisini bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Okan Buruk'un tek rakibi kendisi!
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26 Ekim 2024 12:33
Galatasaray'da iki yılda kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, geçen sezon ilk 10 haftada 28 puan alarak kulüp tarihinin en iyi başlangıcını yapmıştı.

Bu sezona da hızlı giren tecrübeli hoca, rekorunu egale etmeye çok yaklaştı. Sarı-kırmızılıalr, pazartesi günü derbide Beşiktaş'ı yenerse 10 maçta yine 28 puana ulaşacak. Böylece Okan Buruk, üst üste iki sezonunda bu başarıyı yakalayarak kulüp tarihinin en iyi başlangıçlarında bir kez daha zirveye ismini yazdıracak.
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