Okan Buruk'tan Zaha ve Ziyech açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech ve Zaha ile ilgili açıklama yaptı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Barış o bölgede oynayabileceğinin sinyalini verdi. Hafta içinde çalışma şansımız oldu. Bugün başladık. Ona yapılacak yardım da önemli olacak. Ofansif olarak bizim için ekstra güç olacak." dedi.
HAKIM ZIYECH ZAHA
Zaha ve Ziyech ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Hakim'in ufak bir ağrısı vardı. Riske etmek istemedik. Zaha da aynı şekilde, kulübeden gelecek. Onun da geçen hafta ufak bir ağrısı vardı. Oyunun devamında kullanacağımız isimlerden biri. Hedefimiz kazanmak. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Temmuz ayında başlayan süreç, zorluk derecesi yüksek maçlar oynadık. Ligde de iyi şekilde devam ediyoruz. Bu kadar zorlu süreçte ligdeki bu gidişatımız da beni sevindiriyor." sözlerini sarf etti.
Okan Buruk, "Adana Demirspor'un hoca değişikliği var. Bu bazen olumlu, bazen olumsuz yansıyor. Rakibimizin ofansif bir kadro ile çıktığını görüyoruz. Doğruları yaptığımızda kazanmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum ama iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor." açıklamasını yaptı.
Başarılı teknik adam ayrıca, "İyi giden, her geçen gün üzerine koyan Galatasaray var. Bugün kazandığımız takdirde moral olacak. Şampiyonlar Ligi'ne de moralli çıkacağız. Buradan moralli bir şekilde ayrılıp, bir sonraki maça da moralli çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Barış o bölgede oynayabileceğinin sinyalini verdi. Hafta içinde çalışma şansımız oldu. Bugün başladık. Ona yapılacak yardım da önemli olacak. Ofansif olarak bizim için ekstra güç olacak." dedi.
HAKIM ZIYECH ZAHA
Zaha ve Ziyech ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Hakim'in ufak bir ağrısı vardı. Riske etmek istemedik. Zaha da aynı şekilde, kulübeden gelecek. Onun da geçen hafta ufak bir ağrısı vardı. Oyunun devamında kullanacağımız isimlerden biri. Hedefimiz kazanmak. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Temmuz ayında başlayan süreç, zorluk derecesi yüksek maçlar oynadık. Ligde de iyi şekilde devam ediyoruz. Bu kadar zorlu süreçte ligdeki bu gidişatımız da beni sevindiriyor." sözlerini sarf etti.
Okan Buruk, "Adana Demirspor'un hoca değişikliği var. Bu bazen olumlu, bazen olumsuz yansıyor. Rakibimizin ofansif bir kadro ile çıktığını görüyoruz. Doğruları yaptığımızda kazanmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum ama iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor." açıklamasını yaptı.
Başarılı teknik adam ayrıca, "İyi giden, her geçen gün üzerine koyan Galatasaray var. Bugün kazandığımız takdirde moral olacak. Şampiyonlar Ligi'ne de moralli çıkacağız. Buradan moralli bir şekilde ayrılıp, bir sonraki maça da moralli çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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