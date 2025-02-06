Okan Buruk'tan yabancı hakem ve yabancı VAR yorumu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupadaki Boluspor maçının ardından yabancı hakem ve yabancı VAR hakemleriyle ilgili açıklamada bulundu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında iki hafta sonra oynanacak derbi maç için yabancı orta hakemin gündeme geldiği hatırlatılan Okan Buruk, "Hep söylüyorum biz her şeye açığız. Burada en iyisi olacaksa, en iyisi gelecekse her şeye açığız. Yani burada şeyimiz yok 'o gelsin, o gelmesin' diye. Kim yönetirse yönetsin bizim için önemli değil. Bütün takımlara adil bir şekilde olacaksa o konuda açığız." dedi.
Buruk, Galatasaray olarak aynı kalitede olan her türlü hakeme açık olduklarını belirtti. Elit hakemlerin Türkiye'ye getirilemediğini ifade eden Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geçen sene gelen VAR hakemleri daha elitti, daha seçilmişti. Bu anlamda belki Türk futbolunda herkesin ortak bir şekilde dediği VAR hakemleri geldikten sonra bu konular ortada çok fazla konuşulmadı hakem konuları. Ama şu andaki, aynı geçen federasyonun seçtiği hakemlerdeki kaliteyi şu anda göremiyoruz VAR hakemlerinde. Bu değişim de aslında insanların kafalarında soru işareti yaratıyor. Yapılan bariz hatalar insanların kafalarında soru işaretleri yatırıyor. O yüzden yani kimse aslında ne kendisine ekstra bir hata yapılmasını istiyor, sadece kimsenin canı yanmasın isteniyor. Onun dışında çok fazla hakem kim gelmiş Türk mü gelmiş yabancı mı gelmiş, bunun hiçbir şekilde bence önemi yok. Bence hepimizin dediği gibi aslında ortak konu bu. İyi hakem olsun, iyi hakem gelsin. Yani orta hakem de iyi olsun, yan hakemler de iyi olsun, VAR hakemi de iyi olsun. Önemli olan bence burada Türk veya yabancı iyi hakemlerin maçlarını yönetmeleri."
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında iki hafta sonra oynanacak derbi maç için yabancı orta hakemin gündeme geldiği hatırlatılan Okan Buruk, "Hep söylüyorum biz her şeye açığız. Burada en iyisi olacaksa, en iyisi gelecekse her şeye açığız. Yani burada şeyimiz yok 'o gelsin, o gelmesin' diye. Kim yönetirse yönetsin bizim için önemli değil. Bütün takımlara adil bir şekilde olacaksa o konuda açığız." dedi.
Buruk, Galatasaray olarak aynı kalitede olan her türlü hakeme açık olduklarını belirtti. Elit hakemlerin Türkiye'ye getirilemediğini ifade eden Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geçen sene gelen VAR hakemleri daha elitti, daha seçilmişti. Bu anlamda belki Türk futbolunda herkesin ortak bir şekilde dediği VAR hakemleri geldikten sonra bu konular ortada çok fazla konuşulmadı hakem konuları. Ama şu andaki, aynı geçen federasyonun seçtiği hakemlerdeki kaliteyi şu anda göremiyoruz VAR hakemlerinde. Bu değişim de aslında insanların kafalarında soru işareti yaratıyor. Yapılan bariz hatalar insanların kafalarında soru işaretleri yatırıyor. O yüzden yani kimse aslında ne kendisine ekstra bir hata yapılmasını istiyor, sadece kimsenin canı yanmasın isteniyor. Onun dışında çok fazla hakem kim gelmiş Türk mü gelmiş yabancı mı gelmiş, bunun hiçbir şekilde bence önemi yok. Bence hepimizin dediği gibi aslında ortak konu bu. İyi hakem olsun, iyi hakem gelsin. Yani orta hakem de iyi olsun, yan hakemler de iyi olsun, VAR hakemi de iyi olsun. Önemli olan bence burada Türk veya yabancı iyi hakemlerin maçlarını yönetmeleri."