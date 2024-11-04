Okan Buruk'tan rehavet uyarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan iyi sonuçlarla ilgili oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
51 yaşındaki teknik adam, rakiplerinin takılması ve zirvede tek başına kalmaları hakkında rehavete girmemeleri noktasında öğrencilerine birtakım uyarılarda bulundu.
"HER MAÇA AYNI CİDDİYET"
Genç teknik adam, "Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Şu an için şampiyonluk yolunda en avantajlı konumda olan takım biziz. Fakat bu durum, bizi kesinlikle havaya sokmamalı. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, yolumuza devam etmeliyiz. Hem Avrupa'da hem de ligde başarı istiyoruz. Bu yüzden her maça aynı ciddiyetle çıkmalı ve kazanmak için oynamalıyız" diye konuştu.
SIRADAKİ RAKİP TOTTENHAM
Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alıyor. Sarı kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü İngiliz devi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
51 yaşındaki teknik adam, rakiplerinin takılması ve zirvede tek başına kalmaları hakkında rehavete girmemeleri noktasında öğrencilerine birtakım uyarılarda bulundu.
"HER MAÇA AYNI CİDDİYET"
Genç teknik adam, "Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Şu an için şampiyonluk yolunda en avantajlı konumda olan takım biziz. Fakat bu durum, bizi kesinlikle havaya sokmamalı. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, yolumuza devam etmeliyiz. Hem Avrupa'da hem de ligde başarı istiyoruz. Bu yüzden her maça aynı ciddiyetle çıkmalı ve kazanmak için oynamalıyız" diye konuştu.
SIRADAKİ RAKİP TOTTENHAM
Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alıyor. Sarı kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü İngiliz devi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.