Okan Buruk'tan kadroda sürpriz tercih!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında sürprize imza attı.
Okan Buruk, cezası bulunan Eren Elmalı yerine Ismail Jakobs'u da riske etmedi ve sol bekte Kazımcan Karataş'a forma verdi.
22 yaşındaki oyuncu en son ligde 11 Ocak 2024'te ilk 11'de oynamıştı.
Öte yandan Okan Buruk, kalede de sürprize imza attı ve Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e forma verdi.
