Okan Buruk'tan canlı yayında transfer açıklaması!

Okan Buruk: "Herkes en başarılı teknik direktör demese de nisan, mayıs ayında iş oraya geliyor. Ocak, şubat ayında farklı oluyor. Zor gözüküyordu sezon ama kolay gitti. Çok yakın gidiyordu. 6 puan öndeyken bile insanlar, "Galatasaray kazanamayacak" düşüncesindeydi. Ama biz öyle değildik. Bence orada Avrupa'nın da etkisi vardı."



"FENERBAHÇE MAÇLARI ETKİLİ OLDU"



Okan Buruk: "Bence kupa maçının (Fenerbahçe) etkisi çok oldu. İki Fenerbahçe galibiyeti camiayı ve futbolcuları psikolojik olarak yukarıya çekti."



Okan Buruk: "Beşiktaş maçında gerideydik, 1-1'e getirdik 10 kişi. Kendi adıma kazanmak da istedim. Belki ikinci golü atıp kazanırız diye düşündüm. Kadroyu da bu yüzden yaptım. Tek mağlubiyetimiz bu oldu. Çok etkiledi mi, puan farklı ile önde olduğumuz için çok etkilemedi. İki senenin üzerimizde psikolojik rahatlığı var."



Okan Buruk: "Fenerbahçe'nin de puan kaybedeceği belliydi. Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında kaybettiler ve bir anda şampiyonluğa ulaştık."



Okan Buruk: "Fenerbahçe'yi iki maçta da domine bir şekilde yendik. Bu hem öz güveni arttırıyor hem de rakibi düşürüyor."



Okan Buruk: "Yeni tesisimiz psikolojik olarak çok yükseltti. İki tesis arasında çok büyük fark vardı. Florya'dan çıkmak uğursuz mu gelecek derken ben tam tersi hızlı bir şekilde geçmek istedim. Oyuncular da istiyordu. Öbür tesis tam bitmeden geçtik. Çok iyi geldi bize yeni tesis. İki tane çok güzel sahası var. Florya'da çok zorlanıyorduk. Antrenman kalitesi çok arttı. Tesis çok önemli bir şey. İstanbul'un en güzel yerinde çok önemli bir tesis kazanıldı."



VICTOR OSIMHEN



Okan Buruk: "Bunu hayal bile edemezdik eskiden. Şimdi alabiliriz durumundayız. Daha önce bu paraları hiç düşünemezdik bile."



Okan Buruk: "Osimhen karar verecek şimdi. Burada çok mutlu, hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Geleceği için karar verecek. Vereceğe her karara saygı duymak gerekiyor. Burada inanılmaz katkı verdi. Ama biz çok ümitliyiz bu konuda. Bizde kalması için ümidimiz devam ediyor."



Okan Buruk: "Beşiktaş, Rafa Silva'ya 30-35 milyon euro verdi. Bu paraları bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Daha maliyetleri düşürüp böyle özel bir oyuncu alabilirsin. Gelir-gider, ondan ne bekliyorsun, Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray taraftarı da inanılmaz bir şekilde hazır Osimhen için kulübe destek vermeye. Manevi olarak hazırlar ama maddi olarak da hazırlar. İnanılmaz bir destek var."



TRANSFER MESAJI



Okan Buruk: "Muslera ve Mertens ayrılıyor. Onların yerine oyuncu gelecek. Diğer bölgelerde oyuncularımız var. Belki satış olabilir. Yönetimin vereceği karar var. O vizyonu ortaya koymak gerekiyor."



BERKE ÖZER AÇIKLAMASI



Okan Buruk: "Türk kaleci havuzumuz çok dar. Berke, bu sezonun en başarılı kalecilerinden biri. Çok iyi oynadı. Takip ettiğimiz bir oyuncu. Yabancı alternatiflerimiz de var. Kendi adımıza karar vermemiz gerekiyor. Net bir kararımız yok şu anda. Osimhen'in durumu da tüm transferler için önemli."



Okan Buruk: "Berke'yi çok beğeniyorum. Kaleci hocalarının görüşü de önemli. Türk mü, yabancı kaleci mi karar vermedik. Ona karar vermemiz gerekiyor. Bu seneki performansını çok beğendim."



Okan Buruk: "Mertens ailece çok sevildi. Müthiş. Onları her gördüğümüzde duygulanıyoruz. O da çok duygusal şu anda. Bir sene daha futbola devam etme düşüncesi var. Sonuna kadar kapımız açık kulüp içerisinde diğer düşüncesinde. Aile olarak onlara kapımız çok açık."



FUTBOLCULARLA İLİŞKİSİ



Okan Buruk: " Futbolculuktan tecrübem var benim. Türkiye'nin en büyük, en başarılı takımında oynadım. İtalya'da çok önemli oyuncularla oynadım. Tabii ki bir tecrübem var. Birikmişlikler çok fazla, onları kullanıyorum. Onun yanında doğal biriyim ben. Aramızdaki sevgi ve saygı birçok şeyin önüne geçiyor. Onların yanında olan bir insansınız. Bunu verebilmek çok önemli. Bu senenin önemli yanlarından biri de zor futbolcuların az olduğu bir sezon yaşadık. Soyunma odası çok önemli, oradaki birliktelik önemli. Bu sene ikinci yarıda, transferlerden sonra bunu net bir şekilde yakaladık."



Okan Buruk: "Göztepe maçı oynadık son, orada daha çok oynamayan oyuncular oynadı. Maç eksikleri vardı ve hava sıcaktı. Şöyle bir geri bildirim aldık, ara sıra hafta arasında U19 ile maç mı yapsak geri bildirimi aldık. Bunu düşünüyoruz ama yoğun tempoda bunu yapamıyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. Daha önce yaptık bunu ama son zamanlarda yapamamıştık."



"Bu sezon en duygulandığınız anlar?"



Okan Buruk: "Muslera ve Mertens'i görünce duygulandım. Şampiyonluk kutlamasında otobüsten insanları görünce de çok duygulandım. O sorumluluğu yerine getirip onları mutlu bir şekilde gördük. O da beni çok duygulandırdı."



EFE AKMAN

Okan Buruk: "Efe'nin ıslıklandığını duymadım. Şampiyonluk kutlamasında bir futbolcunun ıslıklanacağını düşünmüyorum. Akıl kaybı olacağını sanmıyorum o kadar."

Okan Buruk: "Efe ile birlikte genç oyuncularımız var. Onlara daha fazla süre vermek isterdim. Zaniolo'yu alırken Roma'dan onlar bize ilk olarak Efe'yi sordular. Yeteneği olmayan insanlar zaten burada olamazlar. Bu neden oluyor, sosyal medyadan oluyor."



"BU TARZ BİR OYUNCU İSTEMEM"

Okan Buruk: "Ben baskılı bir oyun oynuyorum. Benim takımımdaki oyuncunun hücumdaki baskıyı yapabilmesi lazım. Top rakipteyken baskı yapmayacak bir oyuncuyu takımda istemem."

MOURINHO'NUN BURNUNU SIKMASI



"BEN YAPSAM 10 MAÇ CEZA!"



Okan Buruk: "O zaman da söyledim, çok büyütmeliyim dedim. Reaksiyon gösterdi. Maç bitince kutlamaya girdik saha içine. Ben hakemlere doğru gittim, o da hakemlere doğru geliyordu. Hakemleri de alkışlayıp, iyi maç yönettiklerini söylemek istedim. Türkçe söyledim, sonra İngilizce söyledim. O zaman zaten ona reaksiyon gösterdi. Hakemleri tebrik ettiğimi onun da duymasını istediğim zaman reaksiyon gösterdi. Onun dışında direkt olarak ona bir şey söylemedim. Böyle bir reaksiyon beklemiyordum. Arkamı dönünce bir el hareketi oldu. Ayakta kalsam veya reaksiyon göstersem, çirkin olan olayın daha büyüyeceğini düşünüyordum. Eğer ben tepki versem, ben ona tepki versem, tam tersini ben yapsam en az 10 maç ceza alırdım! Disiplin cezası olmadan tek disiplin cezası alan hocayım. Derbideki yabancı hakemi beğenmedim diye bir maç ceza aldım. Ben orada bir şey yapsam, Mourinho'ya 3, bana 13 maç ceza verirlerdi! Benim takımın başında olmam gerekiyordu. Reaksiyon gösterdi. Gereken cezayı alacak diye çok fazla uzatmak istemedim. Ben yapsam çok büyük ceza alabilirdim."

Okan Buruk: "Şiddeti yapan insan eleştirilir. Sen nasıl şiddet uygularsın bir insana, ona hakkın yok senin. Dava da dediler ama ben gerek yok dedim. O insanın yaptığı yanlış ve herkesin bu yanlışı bildirmesi gerekiyor."



CRYING ONE AÇIKLAMASI



Okan Buruk: "Orada da hakaret var. Bu gücü kendisinde buluyor ve kimse bir şey demiyor. Sen bana orada hakaret edersen, ben de sana Crying One derim. Bütün sezon ağladı! Hala ağlamaya devam ediyor. Çok önemli bir teknik direktör, çok güçlü bir geçmişi var ama şu anda burada gösterdiği davranışları, o teknik direktörlük kariyerinin çok altında. Kabul etmesi gerekiyor herkesin, kendisinin de kabul etmesi gerekiyor. Nereye kadar bahane. Objektif bakmak zorundasınız."



Okan Buruk: "Avrupa'da başarısız oldum ben bu sene. Orada yapı mı var diyeyim? Başarısızlığı kabul etmek gerekiyor."



"Hata yaptım dediğim maç?"



Okan Buruk: " Beşiktaş maçı belki daha defansif bir dizilişe dönebilirdim. Belki orada bir şey yapabilirdim diye düşündüm sonrada. Avrupa'da şanssız maçlar yaşadık. Alkmaar maçı diyebilirim. Kadro olarak da zayıftık o maçta. Daha defansif anlamda iyi işler yapabilirdik o maçta."



"Galatasaraylı olmayan oyunculardan yılın en iyi 4 oyuncusunu söyler misiniz?"



Okan Buruk: "Rafa Silva bence, biz de ilgilendik. Geçen sene nisan ayından itibaren ilgilendik. Bizden istenen 40 milyon euro'ydu. O yüzden yol almadık. Seneliği 13-13.5 milyon euro'ya geliyordu. Rafa'yı söyleyebilirim, etkili oldu."



Okan Buruk: "Berke, Eyüp'te çok iyi oynadı. En iyi dördüme koymam ama düşünüyorum."



AVRUPA HAYALİ



Okan Buruk: "Çok önemli bir takımdayım. Bütçe ve kalite olarak Avrupa'nın birçok takımından önde bir takımı çalıştırıyorum. İtalya'da bir takıma gitsem, orada 3-4 tane takım sayarsınız Galatasaray'a yakın. Şu anda çok önemli bir yerdeyim. Avrupa'da çalışmayı ileride tabii ki isteyeceğim ama şu anda çok önemli bir takımdayım. Premier Lig çok önemli, orada çalışmak önemli bir hayal olabilir her teknik adam için ama şu anda Galatasaray'da çok mutluyum. Tabii ki ilgi var. Teklif demeyeyim ama ilgi var. İlgiler oluyor ama benim için burada devam etmek, bir sorumluluğum var, 5. yıldız bir hedefti. Şimdi arka arkaya 4. şampiyonluk hedefi başladı. Bizde hedefler bitmiyor."



"Barış'a bir teklif olduğu biliyorum. Kalacak mı, gidecek mi yeni sezonda?"



Okan Buruk: " Devre arasında da bir ilgi vardı. Bırakmayacağımızı söyledik. Sezon sonunda konuşuruz dedik. Tabii ki bırakmak istemiyoruz. Oyuncu satılık değil ama tabii ki teklifler oluyor. Sacha Boey böyle oldu. Kararı verecek olan kulüp."



TRANSFER



Okan Buruk: "Her türlü kaleci alacağız. Günay ile yarışacak bir oyuncu alacağız. Mertens'in pozisyonunda orada ne yapacağız. Osimhen'in durumu da çok önemli. Transferler yapılacak. Şampiyonlar Ligi bence büyük avantaj. Geçen seneki başarılar, buraya gelen oyuncular, oyuncuların kalitesi. Artık daha rahat şekilde getirme şansımız var. Bir tek genç oyuncuları getiremiyoruz. Genç oyuncular, paradan çok kendi gelecekleri için biraz daha Avrupa'da kalmak istiyorlar. Bence en çok zorlandığımız genç oyuncular. Elit genç oyuncuları getirmek çok zor."



"OKAN BURUK İSTİFA"



Okan Buruk: "Torreira başlattı. Sonra birlikte devam ettik. Bence güzel oldu onu kullanmak. Tribünler hiç bağırmadı ama sosyal medyada konuşuldu. Futbolda normal, olabilecek şeyler. Bunu kullanmak için bekleyen bir kitle var. Bunu önünüze koyabilirler. Tehlikeli tarafı bu."



Okan Buruk: "Dursun başkan hep bana, "Birlikte geldik buraya, birlikte gideriz" demiştir. Hep o mesajı verdi bana. O da çok önemli."



Okan Buruk: "İnanılmaz bir ilgi var taraftarımızdan. Kombineler ve locaları artık bulmak çok zor. Çok önemli bir gelir var. Bunun karşılığında çok iyi bir kadro kurmamız gerekiyor."



TARAFTARA MESAJI



Okan Buruk: " Tekrar söylüyorum, bu şampiyonluğun keyfine varalım. Her zaman takıma sahip çıkıyorlar, destek oluyorlar. Güzel bir yaz geçirelim. Transferde de bize güvensinler. Sakin olsunlar. Çok çaba sarf ediliyor, başkanımız çok istekli. Galatasaray için en iyi kadroyu kuracağız. Onlar için her şeyi yapacağız. Hayırlı olsun 5. yıldız ve şampiyonluk. İnşallah önümüzdeki sezon Avrupa'da daha başarılı olacağız. Onun da sözünü şimdiden verelim."

