Okan Buruk'tan Abdülkerim cevabı!

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın Sparta Prag maçında olup olmayacağına yönelik soruya, "Yetişir mi, bilmiyorum. Maç kadrosunda belki olur" diye cevap verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Abdülkerim cevabı!
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11 Şubat 2024 12:54
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşmasının ardından sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı'yla ilgili konuştu.

Okan Buruk, sakatlığı bulunan milli stoperin Sparta Prag maçına yetişip yetişmeyeceği yönünde gelen sorunun ardından, "Yetişir mi bilmiyorum. Maç kadrosunda belki olur" cevabını verdi.

29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanmıştı.

Galatasaray'da bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, 5 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Şubat Perşembe günü sahasında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

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