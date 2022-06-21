Okan Buruk: 'Sonuçlanmış bir şey yok'

"İLERLEYEN GÜNLERDE KONUŞURUZ"

TORRENT İLE YOLLAR AYRILDI

OKAN BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR





Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun izlerini silmek isteyen Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek seçilmişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesi bekleniyor.Galatasaray'da sportif direktörlük koltuğuna Cenk Ergün oturdu. Cenk Ergün, Galatasaray'ın teknik patronu olarak düşünülen Okan Buruk ile görüşme yapacak. Buruk, bu akşam saat 21:30'da Fransa'dan İstanbul'a geldi. Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Okan Buruk,dedi.Öte yandan Okan Buruk,şeklinde gelen soruya,diye cevap verdi.Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, kısa süre içerisinde resmi olarak Okan Buruk ismini duyuracak.Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.