Leroy Sane takviyesiyle transfer sezonuna görkemli bir başlangıç yapan Galatasaray'da harekat hız kesmiyor.
İLK OLARAK VAZGEÇİLMİŞTİ
Kaliteli bir stoper arayışında olan sarı-kırmızılılar, Jhon Lucumi için Bolonga'nın kapısını çalmıştı. Ancak İtalyan ekibi, sadece 1 yıl sözleşmesi kalan Kolombiyalı futbolcu için 28 milyon euro talep edince yönetim, geri adım atmıştı.
OKAN BURUK ISRARLA İSTİYOR
Galatasaray, bu transferden vazgeçmiş değil. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncunun kadroya katılmasını ısrarla istiyor. Üst üste 3. şampiyonluk yaşatan hocayı kırmak istemeyen sarı-kırmızılılar, tüm şartları zorlama kararı aldı.
PERFORMANSI
Önceki gün 27 yaşına giren Lucumi, geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist üretmişti. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan başarılı stoper, 28 kez de Kolombiya Milli Takımı formasını terletti.
İLK OLARAK VAZGEÇİLMİŞTİ
Kaliteli bir stoper arayışında olan sarı-kırmızılılar, Jhon Lucumi için Bolonga'nın kapısını çalmıştı. Ancak İtalyan ekibi, sadece 1 yıl sözleşmesi kalan Kolombiyalı futbolcu için 28 milyon euro talep edince yönetim, geri adım atmıştı.
OKAN BURUK ISRARLA İSTİYOR
Galatasaray, bu transferden vazgeçmiş değil. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncunun kadroya katılmasını ısrarla istiyor. Üst üste 3. şampiyonluk yaşatan hocayı kırmak istemeyen sarı-kırmızılılar, tüm şartları zorlama kararı aldı.
PERFORMANSI
Önceki gün 27 yaşına giren Lucumi, geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist üretmişti. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan başarılı stoper, 28 kez de Kolombiya Milli Takımı formasını terletti.
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