Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'dan Boey'e veda

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için paylaşım yaptı.
Kerem Aktürkoğlu, Boey için yaptığı paylaşımda; "İyi şanslar kardeşim." ifadelerini kullandı.
Wilfried Zaha ise Boey için yaptığı paylaşımda, "İyi şanslar oğlum" sözlerini sarf etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler, yeni takımında başarılar" ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu, Boey için yaptığı paylaşımda; "İyi şanslar kardeşim." ifadelerini kullandı.
Wilfried Zaha ise Boey için yaptığı paylaşımda, "İyi şanslar oğlum" sözlerini sarf etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler, yeni takımında başarılar" ifadelerini kullandı.