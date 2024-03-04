Okan Buruk, Avrupa'da rekora koşuyor

Avrupa'da en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik adamlar



1⃣2.75: Peter Bosz, PSV

2⃣2.67: Okan Buruk, Galatasaray

3⃣2.66: Xabi Alonso, Leverkusen

4⃣2.65: Simone Inzaghi, Inter

5⃣2.60: İsmail Kartal, Fenerbahçe pic.twitter.com/jI7qCiXq8C



— Sporx (@sporx) March 4, 2024

takımının yakaladığı üstün puan ortalaması ile Avrupa'da da zirveye oynadı.Süper Lig'de takımının çıktığı 28 maçta 75 puan toplaması ilepuan ortalaması yakalayan Buruk, Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu geride bırakarak Avrupa'nın en yüksek puan ortalaması yakalayan ikinci teknik direktörü oldu.Listenin bir numarasında ise PSV Eindhooven ile çıktığı 24 maçta 21 galibiyet 3 beraberlik alan Peter Bosz bulunuyor.ise yakaladığıile listeye beşinci sıradan girmeyi başardı.1) 2.75: Peter Bosz, PSV2) 2.67: Okan Buruk, Galatasaray3) 2.66: Xabi Alonso, Leverkusen4) 2.65: Simone Inzaghi, Inter5) 2.60: İsmail Kartal, Fenerbahçe