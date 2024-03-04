Okan Buruk, Avrupa'da rekora koşuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının yakaladığı üstün puan ortalaması ile Avrupa'da da zirveye oynadı.
Süper Lig'de takımının çıktığı 28 maçta 75 puan toplaması ile 2.67 puan ortalaması yakalayan Buruk, Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu geride bırakarak Avrupa'nın en yüksek puan ortalaması yakalayan ikinci teknik direktörü oldu.
Listenin bir numarasında ise PSV Eindhooven ile çıktığı 24 maçta 21 galibiyet 3 beraberlik alan Peter Bosz bulunuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise yakaladığı 2.60 puan ortalaması ile listeye beşinci sıradan girmeyi başardı.
İşte Avrupa'nın en yüksek puan ortalaması yakalayan 5 teknik adamı;
1) 2.75: Peter Bosz, PSV
2) 2.67: Okan Buruk, Galatasaray
3) 2.66: Xabi Alonso, Leverkusen
4) 2.65: Simone Inzaghi, Inter
5) 2.60: İsmail Kartal, Fenerbahçe
Süper Lig'de takımının çıktığı 28 maçta 75 puan toplaması ile 2.67 puan ortalaması yakalayan Buruk, Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu geride bırakarak Avrupa'nın en yüksek puan ortalaması yakalayan ikinci teknik direktörü oldu.
Listenin bir numarasında ise PSV Eindhooven ile çıktığı 24 maçta 21 galibiyet 3 beraberlik alan Peter Bosz bulunuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise yakaladığı 2.60 puan ortalaması ile listeye beşinci sıradan girmeyi başardı.
İşte Avrupa'nın en yüksek puan ortalaması yakalayan 5 teknik adamı;
1) 2.75: Peter Bosz, PSV
2) 2.67: Okan Buruk, Galatasaray
3) 2.66: Xabi Alonso, Leverkusen
4) 2.65: Simone Inzaghi, Inter
5) 2.60: İsmail Kartal, Fenerbahçe
Avrupa'da en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik adamlar
1⃣2.75: Peter Bosz, PSV
2⃣2.67: Okan Buruk, Galatasaray
3⃣2.66: Xabi Alonso, Leverkusen
4⃣2.65: Simone Inzaghi, Inter
5⃣2.60: İsmail Kartal, Fenerbahçe pic.twitter.com/jI7qCiXq8C
— Sporx (@sporx) March 4, 2024