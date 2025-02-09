Okan Buruk: 'Anlık ve masum bir karar değildi'

Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum... Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.



"MASUM BİR KARAR DEĞİL"



Adana Demirsporlu oyuncuların oynamak istediğini söyleyen Buruk, " Oyuncular oynanmak istiyordu, 'Ne oldu?' dediler. Belki farklı kazanacaktık, belki Adana Demirspor puan alacaktı. Çok genç oyuncuları var burada oynuyorlardı, bir anda birisi arıyor ve takımı sahadan çekiyor. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var. Saygı duyuyorum ama üzüntülüyüm. Adana Demirspor çok önemli bir camia, bunu bilmek lazım. Onlar için de ayrıca üzüldüm." sözlerini sarf etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.Bunun masum bir karar olmadığını söyleyen Buruk,