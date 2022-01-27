Oğuzhan Özyakup'tan transfer teklifleri için açıklama

Göztepe'nin yanı sıra bazı Hollanda kulüplerinin talip olduğu Oğuzhan Özyakup'tan açıklama var.

Haber; Hürriyet
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Oğuzhan Özyakup'tan transfer teklifleri için açıklama
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27 Ocak 2022 09:16
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin teknik direktörlüğe gelmesinin ardından daha iyi performans göstermeye başlayan Oğuzhan Özyakup, ara transferde en çok teklif alan futbolcular arasında yer alıyor.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna, Göztepe'nin yanı sıra Hollanda'dan çok sayıda kulüp talip oldu. AZ Alkmaar altyapısından yetişen ve 2019-20 sezonunun ikinci yarısında Feyenoord'da kiralık olarak oynadığı için Hollanda'da iyi bilinen bir futbolcu olan Oğuzhan ise Transfer konusunda kararı Beşiktaş yönetimine bıraktığını bildirdi.

2012'den beri Beşiktaş'ta forma giydiğini, dolayısıyla ayrılık kararı almanın hiç kolay olmadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Teklifler gelmesi sevindirici bir olay ancak ben Beşiktaş'ta oynamaktan büyük mutluluk duyan bir futbolcuyum. Burada şampiyonluklar yaşadım ama hedeflerim bitmedi. Ayrılmak istemem ama yönetimin benimle ilgili alacağı her karara saygı duyarım" diye konuştu.

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