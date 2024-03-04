Oğuz Aydın: ''Güçlü olan taraf bizdik''

Corendon Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın ve Leroy Fer, 3-1 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.



Oğuz Aydın, "Öncelikle takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bence çok güzel bir oyun sergiledik. Güçlü olan taraf bizdik. Güzel bir galibiyetle ayrılıyoruz.'' dedi.



23 yaşındaki oyuncu ayrıca, ''Gollerim için mutluyum ama takıma ne kadar faydalı olabilirim ona bakıyorum." ifadelerini kullandı.



Akdeniz ekibinde Leroy Fer ise, "Bizim için çok önemli bir maçtı. İyi bir galibiyet aldık. Bugün çok iyi mücadele ettik ve 3 puanı aldık." sözlerini kullandı.







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