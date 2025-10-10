09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Obradovic: "İyi bir takımı yendik"

EuroLeague üçüncü haftasında Anadolu Efes'i mağlup eden Partizan'ın başantrenörü Zeljko Obradovic, galibiyetin ardından konuştu.

10 Ekim 2025 01:24
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
Obradovic: 'İyi bir takımı yendik'
EuroLeague'in üçüncü hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Partizan'a mağlup oldu ve ligdeki ikinci yenilgisini aldı.
 
Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.
 
Koç Obradovic'in basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:
 
"Bugün çok iyi bir takımı yendiğimize inanıyorum. İlk yarıda çok iyi oynadık, ikinci yarı ise farklıydı. İlk yarıdaki agresifliğimiz ve tempomuz yoktu ama yine de önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı bugün sergiledikleri efordan dolayı tebrik ederim. Takım kimyamız kötü değildi ama bu şekilde devam etmemiz lazım. Henüz sezon başındayız ve halen düzeltmemiz gereken çok fazla şey var."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
