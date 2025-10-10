Obradovic: 'İyi bir takımı yendik'

EuroLeague'in üçüncü hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Partizan'a mağlup oldu ve ligdeki ikinci yenilgisini aldı.

Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.

Koç Obradovic'in basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Bugün çok iyi bir takımı yendiğimize inanıyorum. İlk yarıda çok iyi oynadık, ikinci yarı ise farklıydı. İlk yarıdaki agresifliğimiz ve tempomuz yoktu ama yine de önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı bugün sergiledikleri efordan dolayı tebrik ederim. Takım kimyamız kötü değildi ama bu şekilde devam etmemiz lazım. Henüz sezon başındayız ve halen düzeltmemiz gereken çok fazla şey var."