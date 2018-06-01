Obama: "Gençler için alternatif bir lig kurulmalı"

İLGİLİ VİDEO

Eski ABD başkanı Barack Obama, geçtiğimiz hafta her yıl düzenlenen Sloan Sports Analytics Konferansı'nda basketbolun durumunu tartıştı ve NBA'i alternatif bir gençlik ligi geliştirmeye teşvik etti.Obama, bu ligin oluşmasının, NCAA'in finansal baskı içinde olan ve para kazanamayan çocuklara çiftlik sistemiyle yaklaşmasının önüne geçebileceğini şu şekilde açıkladı:Yahoo Sports tarafından yayınlanan yakın tarihli federal belgeler, NCAA'den 25'den fazla basketbolcu ve 20 okulun yasa ihlali yaptığını ortaya çıkarmıştı.