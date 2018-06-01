Obama: "Gençler için alternatif bir lig kurulmalı"

Eski ABD başkanı Barack Obama, geçtiğimiz hafta her yıl düzenlenen Sloan Sports Analytics Konferansı'nda basketbolun durumunu tartıştı ve NBA'i alternatif bir gençlik ligi geliştirmeye teşvik etti.
Obama, bu ligin oluşmasının, NCAA'in finansal baskı içinde olan ve para kazanamayan çocuklara çiftlik sistemiyle yaklaşmasının önüne geçebileceğini şu şekilde açıkladı: "Bu, iş yapmanın sürdürülebilir bir yolu değil. Sonra herkes, finansal açıdan oldukça yetersiz imkanlardan gelen bir çocuk insanların milyar dolarlar kazandığı bir ortamda 5, 10 ya da 15 milyon dolar kazandığında şaşırmış gibi davranıyor, bu iyi değil. Bu kişiler için alternatif bir lig oluşturmak tüm problemleri çözmez, fakat bu ikiyüzlülüğü azaltacaktır ve öğrenci-atletlere hem öğrenci, hem de atlet muamelesi gösterilmesini sağlayacaktır."
Yahoo Sports tarafından yayınlanan yakın tarihli federal belgeler, NCAA'den 25'den fazla basketbolcu ve 20 okulun yasa ihlali yaptığını ortaya çıkarmıştı.