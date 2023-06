Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'tan Devler Ligi finali için yorum

Futbol dünyasının eski yıldızları, İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi "Efsane Şampiyonlar Turnuvası"nda sahne aldı.



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Yenikapı Festival Park'ta düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'ndeki turnuva sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Finalin güzel bir maça sahne olmasını umduğunu dile getiren Nuri Şahin, "Hakan ve İlkay olduğu için çok taraflı olamıyoruz açıkçası. Hak eden kazanır umarım. Bir teknik direktör olarak Manchester City'nin futbolunu çok beğeniyorum. İki tarafta da Türk var. Bu yüzden taraf olmamaya çalışıyorum. Kupa, bir Türk'ün elinde kalkacak. Hem Hakan'a hem de İlkay'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Spor Toto Süper Lig sezonunu da değerlendiren genç teknik direktör, "Dünya Kupası arası ve deprem felaketinin yaşandığı farklı ve zor bir yıl oldu. İyisiyle kötüsüyle sezonu geride bıraktık. Çok şey öğrendiğimiz bir sezon oldu. Deprem felaketi nedeniyle futbolun her şey olmadığını öğrendiğimiz bir sezon yaşadık." diye konuştu.



Hamit Altıntop: "Misafirperverliğimizi her zaman gösteriyoruz"



Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliğini başarılı şekilde tamamlamak istediklerini vurgulayan Hamit Altıntop, "Olayı ne kadar ciddiye aldığımızı, altyapımızın ne kadar iyi olduğunu ve misafirperverliğimizi her zaman gösteriyoruz. Böyle önemli bir organizasyonda bunu yansıtmak çok kıymetli. Bu bizim 2028 ve 2032 adaylığımız için de kıymetli. Umarım güzel bir maçla bunu tamamlayabiliriz. İnşallah Türkiye'ye ve İstanbul'a en iyi şekilde yansıtabiliriz." yorumunu yaptı.



Türk futbolu ve altyapısı hakkında da değerlendirmede bulunan Hamit Altıntop, şöyle konuştu:



"Geçmişte çok büyük başarılarımız var. Galatasaray'ın 2000'de UEFA Kupası. 2002'de Şenol hocamızla Dünya Kupası üçüncülüğümüz. 2008'de benim de bulunduğum takımda Fatih hocamızla Avrupa şampiyonası üçüncülüğümüz. Bunlar çok değerli şeyler. Ancak bir nevi bunun kıymetini bilememişiz, üstüne koyamamışız. En büyük sorunlarımızdan biri eğitim. Bu yeteneği ilim ve bilimle bağdaştıramamışız. Bu da sadece kısa, günlük başarıların peşinden koşmamızdan kaynaklanıyor. Ancak ileriye doğru bir ivme var. Genç hocalarımız liglerde sahne alıyor. Çok değerli oyuncularımız var. A Milli Takım'ın yaş ortalaması, Avrupa'nın en küçük yaş ortalaması. Bunu da ilimle, bilimle ve doğru motivasyonla bağdaştırabilirsek gelecekte çok güzel şeyler bizi bekliyor."