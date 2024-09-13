Nuri Şahin'li Dortmund evinde kazandı!

Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Heidenheim'i 4-2'lik skorla mağlup etti. Dortmund, bu galibiyetle birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nuri Şahin'li Dortmund evinde kazandı!
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13 Eylül 2024 23:25
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Heidenheim ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'taki mücadeleyi Dortmund, 4-2'lik skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Donyell Malen, 17 ile 41'de Karim Adeyemi ve 90. dakikada penaltıdan Emre Can attı. Heidenheim'da 39. dakikada Marin Pieringer ve 74. dakikada Maximilian Breunig'in penaltı golleri mağlubiyeti engel olamadı.

Bu sonucun ardından Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, ligde 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. 3 maç sonunda ilk mağlubiyetini alan Heidenheim, 6 puanda kaldı.

Dortmund, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

Borussia Dortmund, ligin bir sonraki haftasında Stuttgart deplasmanına gidecek. Heidenheim, sahasında Freiburg'u ağırlayacak.

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