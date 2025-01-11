Nuri Şahin'in yeni hedefi Chelsea'den

Borussia Dortmund, Chelsea'den 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nuri Şahin'in yeni hedefi Chelsea'den
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11 Ocak 2025 16:41
Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Sky'da yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.

Chelsea'nin 21 yaşındaki futbolcunun devre arasında ayrılmasına izin verdiği ve Borussia Dortmund'un genç oyuncunun kiralama şartlarını araştırdığı belirtildi.

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chelsea'de sadece 5 maçta 130 dakika süre bulabildi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Chukwuemeka'nın Chelsea ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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