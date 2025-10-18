Nuri Şahin: 'Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim'

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, sahalarında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"CESUR OYNAMAZSAN ŞANSIN OLMUYOR"



Deneyimli teknik adam, ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:



"İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları cesur oynamazsan hiçbir şansın olmuyor. Sadece ikinci toplar ve uzun toplarla olmuyor. İkinci yarı değişikliklere gittik. Galatasaray iyi takım ama oynayınca alan veriyor. İkinci yarı bunu yaptık."



"90 DAKİKA KONSANTRE OLACAKSIN"



İkinci yarıdaki oyun ve oyuncuların reaksiyonuna da değinen Şahin, "Oyuncu performanslarına bakınca ilk yarıdan hiçbirimiz memnun değiliz. İkinci yarıda reaksiyon verdik ama bu tür maçlarda 45-50 dakika yetmiyor, 90 dakika konsantre olacaksın. Yediğimiz ikinci gol bunun örneği." dedi.



"HAKEM KARARLARINA İTİRAZ ETMEYİN DEDİM"



Son olarak takımına yaptığı uyarıyı paylaşan Şahin, "Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim maçtan önce ama Torreira hemen kullandı ve golü buldular. Önümüzdeki maçlarda bu tür hataları yapmazsak puanların geleceğinden eminim." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Aldığı galibiyetten dolayı Galatasaray'ı tebrik eden Şahin, "İlk yarı hiç olmayan bir oyun vardı. Maçın içine giremedik, ne toplu ne de topsuz istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı hem değişikliklerle hem ana plana sadık kalarak normalde 90 dakikaya yaymamız gereken oyunu 45 dakikada oynadık. İkinci yarı ortada geçti. Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor. 90 dakika o oyunu göstermen lazım. Ne yazık ki sadece 45 dakika istediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Neticesinde kaybettik." diye konuştu.



