18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-2
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
1-2
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
3-2
18 Ekim
Angers-AS Monaco
1-1
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
3-173'
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
3-3
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
2-1
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
3-1
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
0-281'
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
2-283'
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
3-2
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
2-3
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
2-1
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
2-0
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-1
18 Ekim
Sheffield United-Watford
1-0
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
1-0
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
2-1
18 Ekim
Roma-Inter
0-1
18 Ekim
Pisa-Verona
0-0
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
1-0
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
2-1
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
1-2
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-6
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
1-4
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
1-1
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
2-2
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
3-4
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
2-1
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-3
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-0
18 Ekim
Brighton-Newcastle
2-1
18 Ekim
Burnley-Leeds United
2-0
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
3-3
18 Ekim
M.City-Everton
2-0
18 Ekim
Sunderland-Wolves
2-0
18 Ekim
Fulham-Arsenal
0-1
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
2-1
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
2-2
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
1-077'
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
1-190'

Nuri Şahin: "Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray maçının ardından konuştu.

18 Ekim 2025 22:33
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin: 'Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim'
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, sahalarında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"CESUR OYNAMAZSAN ŞANSIN OLMUYOR"

Deneyimli teknik adam, ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları cesur oynamazsan hiçbir şansın olmuyor. Sadece ikinci toplar ve uzun toplarla olmuyor. İkinci yarı değişikliklere gittik. Galatasaray iyi takım ama oynayınca alan veriyor. İkinci yarı bunu yaptık."

"90 DAKİKA KONSANTRE OLACAKSIN" 

İkinci yarıdaki oyun ve oyuncuların reaksiyonuna da değinen Şahin, "Oyuncu performanslarına bakınca ilk yarıdan hiçbirimiz memnun değiliz. İkinci yarıda reaksiyon verdik ama bu tür maçlarda 45-50 dakika yetmiyor, 90 dakika konsantre olacaksın. Yediğimiz ikinci gol bunun örneği." dedi.

"HAKEM KARARLARINA İTİRAZ ETMEYİN DEDİM" 

Son olarak takımına yaptığı uyarıyı paylaşan Şahin, "Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim maçtan önce ama Torreira hemen kullandı ve golü buldular. Önümüzdeki maçlarda bu tür hataları yapmazsak puanların geleceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aldığı galibiyetten dolayı Galatasaray'ı tebrik eden Şahin, "İlk yarı hiç olmayan bir oyun vardı. Maçın içine giremedik, ne toplu ne de topsuz istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı hem değişikliklerle hem ana plana sadık kalarak normalde 90 dakikaya yaymamız gereken oyunu 45 dakikada oynadık. İkinci yarı ortada geçti. Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor. 90 dakika o oyunu göstermen lazım. Ne yazık ki sadece 45 dakika istediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Neticesinde kaybettik." diye konuştu.

