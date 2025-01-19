Nottingham'ın çıkışı sürüyor!

Premier Lig 22. hafta maçında Nottingham Forest, sahasında Southampton ile karşılaştı. The City Ground'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.



Nottingham'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Anderson, 28. dakikada Hudson-Odoi ve 41. dakikada Chris Wood kaydetti. Southampton'ın golleri 60. dakikada Jan Bednarek ve 90+1. dakikada Paul Onuachu'dan geldi.



Nuno Espirito Santo'nun öğrencileri ligde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet aldı. Nottingham son 8 maçta tek puan kaybını Liverpool ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaşadı.



Southampton ligde oynadığı son 5 maçta mağlup oldu. Galibiyet hasretini ise 12 maça çıkardı.



Alınan bu sonucun ardından Forest puanını 44'e çıkardı ve ikinci sıradaki Arsenal ile puanını eşitledi. Nottingham'ın lider Liverpool ile puan farkı ise 6 oldu. Southampton ise 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Bournemouth'a konuk olacak. Southampton ise Newcastle'ı ağırlayacak.



