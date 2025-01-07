Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın serisine son verdi

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın serisine son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2025 00:53
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. 

Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmnda 3-0 yendi.

Konuk ekibin gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Wood ve 90+4. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti. 

PEREIRA'NIN SERİSİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın başında olduğu Wolverhampton'ın ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi(2G 1B). 

Aynı zamanda Nottingham Forest, bu maçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

LİGDE SON DURUM

Maçın ardından oluşan puan durumunda Wolverhampton 16 puanla 17. sırada yer alırken Nottingham Forest 40 puanla 3. sırada yer alıyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery