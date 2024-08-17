Nottingham, Bournemouth'a 88'de yakalandı

Nottingham Forest, Premier Lig'in ilk haftasında Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nottingham, Bournemouth'a 88'de yakalandı
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17 Ağustos 2024 19:04
İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında Nottingham Forest ile Bournemouth karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Nottingham Forest'ı öne geçiren golü 23. dakikada Chris Wood kaydetti. Bournemouth'a puanı getiren golü 88. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Bournemouth'un 35. dakikada Dango Outtara ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bournemouth forması giyen milli golcümüz Enes Ünal, bilek sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başladı.

Nottingham, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. Bournemouth ise Newcastle'ı ağırlayacak.

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