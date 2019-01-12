Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın sezon sonuna kadar Belçika ekiplerinden Gent'e kiraladığı Norveçli forvetitirafında bulundu.23 yaşındaki forvet, imza töreninde konuşurken ''Beni isteyen büyük takımlar olmasına rağmen teknik direktör Jess Thorup nedeniyle Gent'e transfer oldum. Beni yakından tanıyan birisi ve onunla çalışmanın daha iyi olacağına karar verdim.'' dedi.Geçen sezon devre arasında 9 milyon euro bonservis ücretiyle Midtjylland'dan Crystal Palace takımına transfer olan genç forvet, bu sezon ligde 12 maçta forma giyerken gol atamadı.1.95 boyuyla hava toplarında etkili olan ve oyun tarzıyla Johan Elmander'i hatırlatan Sörloth, Norveç Milli Takımı'nda da 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti.