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Norveçli golcüden Galatasaray itirafı!

Devre arası transfer döneminde Crystal Palace'dan Gent'e kiralık giden Norveçli forvet, kendisini Galatasaray'ın da istediğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Norveçli golcüden Galatasaray itirafı!
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12 Ocak 2019 16:04
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın sezon sonuna kadar Belçika ekiplerinden Gent'e kiraladığı Norveçli forvet Alexander Sörloth, Galatasaray itirafında bulundu.

23 yaşındaki forvet, imza töreninde konuşurken ''Galatasaray ve Middlesbrough'da beni istedi ancak ben Gent'i seçtim. Beni isteyen büyük takımlar olmasına rağmen teknik direktör Jess Thorup nedeniyle Gent'e transfer oldum. Beni yakından tanıyan birisi ve onunla çalışmanın daha iyi olacağına karar verdim.'' dedi.

9 MİLYON EUROYA İNGİLTERE'YE GİTMİŞTİ

Geçen sezon devre arasında 9 milyon euro bonservis ücretiyle Midtjylland'dan Crystal Palace takımına transfer olan genç forvet, bu sezon ligde 12 maçta forma giyerken gol atamadı.

1.95 boyuyla hava toplarında etkili olan ve oyun tarzıyla Johan Elmander'i hatırlatan Sörloth, Norveç Milli Takımı'nda da 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti.



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