01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Nice taraftarları, futbolculara saldırdı!

Nice taraftarları, kötü sonuçların ardından tesiste oyunculara saldırdı.

calendar 01 Aralık 2025 18:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nice, bu sezon sportif anlamda zor günlerden geçiyor. Son 6 karşılaşmasını kaybeden kulüpte saha dışında da ciddi bir kaos yaşanıyor.

Son olarak Lorient deplasmanında 3-1 kaybeden Nice, maç sonu tesiste büyük şoku yaşadı. Foot Mercato'nun haberine göre, takım, tesislere vardığında 400'e yakın taraftar çevrede toplandı. Taraftarlardan biri otobüsün içine girip oyunculara dışarı inmeleri yönünde tehditler savurdu.

Güvenliğin beklenenden çok daha pasif kalması nedeniyle oyuncular otobüsten indi ve tansiyon bir anda yükseldi.


Nice taraftarları, sınırı aşarak futbolculara hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulundu. Terem Moffi ve Jérémie Boga en çok hedef alınan isimlerdi; ikiliye fiziksel şiddet uygulandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
