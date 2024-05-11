Nice kazandı, Le Havre tehlike hattında kaldı!

Fransa Ligue 1 33. hafta maçında Nice, sahasında Le Havre'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nice kazandı, Le Havre tehlike hattında kaldı!
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10 Mayıs 2024 23:57
Son güncelleme 11 Mayıs 2024 00:00
Fransa Ligue 1 33. hafta maçında Nice, sahasında Le Havre ile karşılaştı.

Allianz Riviera'da oynanan maçı Farioli'nin takımı 1-0 kazandı. Nice'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Jeremie Boga kaydetti.

Bu sonuçla birlikte bu sezonki 15. galibiyetini alan Nice, 54 puanla Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledi. Gelecek hafta 4. sıradaki Lille ile oynayacak Nice, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde gitme şansı elde edebilir.

Le Havre ise 32 puanla kümede kalma yolunda ağır yara aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Nice, Lille ile oynayacak. Le Havre ise Marsilya'yı ağırlayacak.

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