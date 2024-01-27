Fransa Ligue 1, 19. hafta karşılaşmasında Nice evinde konuk ettiği Metz'i 1-0 yendi.
Nice'ye galibiyeti getiren golü 77. dakikada Evann Guessand penaltıdan kaydetti.
Nice bu galibiyetle puanını 38'e çıkartırken, Metz ise 16 puanda kaldı.
Nice bir sonraki karşılaşmasında Brest deplasmanına giderken, Metz sahasında Lorient'i konuk edecek.
Nice'ye galibiyeti getiren golü 77. dakikada Evann Guessand penaltıdan kaydetti.
Nice bu galibiyetle puanını 38'e çıkartırken, Metz ise 16 puanda kaldı.
Nice bir sonraki karşılaşmasında Brest deplasmanına giderken, Metz sahasında Lorient'i konuk edecek.