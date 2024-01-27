Nice evinde 3 puanı tek golle aldı

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Nice sahasında ağırladığı Metz'i 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nice evinde 3 puanı tek golle aldı
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27 Ocak 2024 20:53
Fransa Ligue 1, 19. hafta karşılaşmasında Nice evinde konuk ettiği Metz'i 1-0 yendi.

Nice'ye galibiyeti getiren golü 77. dakikada Evann Guessand penaltıdan kaydetti.

Nice bu galibiyetle puanını 38'e çıkartırken, Metz ise 16 puanda kaldı.

Nice bir sonraki karşılaşmasında Brest deplasmanına giderken, Metz sahasında Lorient'i konuk edecek.

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