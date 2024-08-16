Nice, Alexis Beka Beka'yı yolladı!

Nice, 23 yaşındaki orta saha Alexis Beka Beka'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Nice, Alexis Beka Beka'yı yolladı!
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16 Ağustos 2024 19:52
Geçtiğimiz sezon intihar girişiminde bulunan Alexis Beka Beka'nın geleceği belli oldu.

Fransız ekibi Nice, 23 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Genç oyuncu, Fransaız ekibinde 22 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Alexis Beka Beka, Nice'teki A8 Otoyolu'nda bulunan Magnan Viyadüğü'ne gelerek intihar edeceğini söyledi daha sonra ikna edilerek bu kararından vazgeçirildi.

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