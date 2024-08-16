Nice, Alexis Beka Beka'yı yolladı!

Geçtiğimiz sezon intihar girişiminde bulunan Alexis Beka Beka'nın geleceği belli oldu.
Fransız ekibi Nice, 23 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Genç oyuncu, Fransaız ekibinde 22 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU
Alexis Beka Beka, Nice'teki A8 Otoyolu'nda bulunan Magnan Viyadüğü'ne gelerek intihar edeceğini söyledi daha sonra ikna edilerek bu kararından vazgeçirildi.
Fransız ekibi Nice, 23 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Genç oyuncu, Fransaız ekibinde 22 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU
Alexis Beka Beka, Nice'teki A8 Otoyolu'nda bulunan Magnan Viyadüğü'ne gelerek intihar edeceğini söyledi daha sonra ikna edilerek bu kararından vazgeçirildi.
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