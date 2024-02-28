İngiltere FA Cup 5. tur maçında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United deplasmanda John Eustace'in yönetimindeki Blackburn Rovers'a konuk oldu.
Ewood Park'ta oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi ve mücadele penaltılara gitti.
Maçın ilk golünü konuk ekip Newcastle United adına 71. dakikada Anthony Gordon kaydederken, Blackburn Rovers'ın golünü 79. dakikada Samuel Szmodics attı.
Penaltılarda rakibini 4-3 mağlup eden Newcastle United adını çeyrek finale yazdıran taraf olurken, Blackburn Rovers kupaya veda etti.
Ewood Park'ta oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi ve mücadele penaltılara gitti.
Maçın ilk golünü konuk ekip Newcastle United adına 71. dakikada Anthony Gordon kaydederken, Blackburn Rovers'ın golünü 79. dakikada Samuel Szmodics attı.
Penaltılarda rakibini 4-3 mağlup eden Newcastle United adını çeyrek finale yazdıran taraf olurken, Blackburn Rovers kupaya veda etti.
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