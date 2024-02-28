Newcastle United üst turu penaltılarda aldı

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Newcastle United, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Blackburn Rovers'ı penaltılarda 4-3 yenerek üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United üst turu penaltılarda aldı
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28 Şubat 2024 01:46
İngiltere FA Cup 5. tur maçında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United deplasmanda John Eustace'in yönetimindeki Blackburn Rovers'a konuk oldu.

Ewood Park'ta oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi ve mücadele penaltılara gitti.

Maçın ilk golünü konuk ekip Newcastle United adına 71. dakikada Anthony Gordon kaydederken, Blackburn Rovers'ın golünü 79. dakikada Samuel Szmodics attı.

Penaltılarda rakibini 4-3 mağlup eden Newcastle United adını çeyrek finale yazdıran taraf olurken, Blackburn Rovers kupaya veda etti.

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