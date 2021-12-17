Newcastle United, Liverpool'a hafif geldi

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı konuk etti.



Karşılaşmanın 7. dakikasında eski bir Liverpoollu olan Shelvey'in golüyle konuk Newcastle United öne geçmeyi başardı. 21. dakikaya gelindiğinde Jota skora dengeyi getirdi. Salah'ın 25. dakikadaki golüyle Liverpool öne geçti ve ilk yarı sona erdi.



İkinci yarıda Liverpool skoru tutmayı başarırken aradığı golü maçın son dakikalarında buldu. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Trent Alexander - Arnold farkı ikiye çıkardı ve mücadele Liverpool'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonucun ardından Liverpool, 41 puana yükseldi ve lider Manchester City'i takibini sürdürdü. Newcastle United ise 10 puanda kalarak düşme hattından bu hafta da kurtulamadı.





İLGİLİ VİDEO