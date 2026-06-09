New York'taki NBA final maçında Trump'a şok!

ABD Başkanı Donald Trump, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında New York'ta oynanan NBA final maçında seyirciler tarafından uzun süre yuhalandı.

calendar 09 Haziran 2026 08:35
Haber: AA
New York'taki NBA final maçında Trump'a şok!
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New York'ta Madison Square Garden'da oynanan NBA final serisi 3. maçını izlemek için salona gelen Trump, ABD milli marşı okunurken salondaki dev ekrana getirildiğinde seyircilerin büyük bölümü tarafından uzun süre yuhalandı.

Yuhalamalar, ekranda Trump'ın ardından ABD bayrağı gösterildiğinde sona erdi ve taraftarlar New York Knicks oyuncuları gösterildiğinde tezahürat yaptı.

Seyirciler, daha sonra San Antonio Spurs oyuncularının isimleri okunurken de konuk ekip oyuncularını yüksek sesle yuhaladı.

Görevdeyken ilk kez bir NBA final maçını izleyen başkan olarak kayıtlara geçen Trump, maçın ardından Beyaz Saray'a dönmek için salondan ayrıldı.

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