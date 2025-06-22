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Neuer: "Sane'yi özleyeceğim"

Bayern Münih'in efsane kalecisi Manuel Neuer, Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane hakkında açıklama yaptı.

calendar 22 Haziran 2025 09:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Neuer: 'Sane'yi özleyeceğim'
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ABD'de oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih formasıyla son maçlarına çıkan Leroy Sane için efsane kaptan Manuel Neuer'den açıklama geldi.

"ONUNLA OYNAMAYI ÖZLEYECEĞİM"

Bayern Münih Kaptanı Manuel Neuer, Sane'nin profesyonelliğine vurgu yaparak, "Şunu söylemek lazım; Leroy Sane, idmanda çok çalışıyor. Aynı şekilde oyuna girdiğinde de çok uğraştı. 'Biraz az oynayayım' durumu yok. Kendi kalitesini sahaya yansıtmaya çalıştı. Takım için oynamaya çalıştı. Onunla oynamayı özleyeceğim" diye aktardı.


22 DAKİKA OYNADI

Sezonun flaş transferi Leroy Sane, ABD'de devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez süre aldı. Bayern Münih'in Boca Juniors'u 2-1 yendiği maçta yedek başlayan Sane, 68'de Kingsley Coman'ın yerine oyuna girdi. Başarılı futbolcu 22 dakika sahada kaldı. 


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