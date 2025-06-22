ABD'de oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih formasıyla son maçlarına çıkan Leroy Sane için efsane kaptan Manuel Neuer'den açıklama geldi.Bayern Münih Kaptanı Manuel Neuer, Sane'nin profesyonelliğine vurgu yaparak, "Şunu söylemek lazım; Leroy Sane, idmanda çok çalışıyor. Aynı şekilde oyuna girdiğinde de çok uğraştı. 'Biraz az oynayayım' durumu yok. Kendi kalitesini sahaya yansıtmaya çalıştı. Takım için oynamaya çalıştı. Onunla oynamayı özleyeceğim" diye aktardı.Sezonun flaş transferi Leroy Sane, ABD'de devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez süre aldı. Bayern Münih'in Boca Juniors'u 2-1 yendiği maçta yedek başlayan Sane, 68'de Kingsley Coman'ın yerine oyuna girdi. Başarılı futbolcu 22 dakika sahada kaldı.