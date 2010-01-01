Nets'ten, Langston Galloway'e 10 günlük kontrat!

Brooklyn Nets, veteran guard Langston Galloway ile 'hardship exception' kuralı üzerinden 10 günlük sözleşme imzalamayı kabul etti.



Hardship exception (Yokluk istinası) kuralı, bir takımın iki haftadan uzun süredir hasta veya sakat olan en az dört oyuncusu olduğunda, maksimum 15 kişilik kadro sınırını aşmasına izin veriyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Brooklyn, şu anda NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerinde yedi oyuncusu yer aldığından ötürü birden fazla sözleşme imzalamaya uygun durumda. Joe Harris'in de ayrıca ayak bileği sakatlığıyla kenarda olduğu ekibin, Galloway dışında kaç oyuncu daha kadrosuna katacağı henüz belli değil.



Galloway geçtiğimiz hafta G League'de oynamaya karar vermiş ve Atlanta Hawks'ın alt takımı, NBAGL üyesi College Park Skyhawks'a katılmıştı.



St. Joseph çıkışlı Galloway, geçtiğimiz sezon Phoenix Suns için bench rolü üstlenmiş ve 40 maçta %42.4 üçlük isabeti oranıyla 4.8 sayı ortalaması yakalamıştı.



Bu ay 30 yaşına giren Galloway, 2014'te lige draftsız girmesi sonrası yedi yıllık NBA kariyerinde oynadığı 445 maçta New York Knicks, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, Detroit Pistons ve Phoenix Suns formaları giymiş ve 8.2 sayı, 2.4 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



