Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Ben Simmons'ın sırt ameliyatından tamamen iyileştiğini ve antrenman kampına katılmaya hazır olduğunu doğruladı.



Simmons, alt sırtındaki sinir sıkışması nedeniyle geçtiğimiz sezonun çoğunu kaçırmış ve bu da uzun bir rehabilitasyon sürecine yol açmıştı.



Mart ayında Simmons, sakatlığını gidermek için mikroskobik kısmi disk ektomisi geçirmiş ve bu da 2023-24 sezonunu erken sonlandırmıştı.



Marks, Simmons'ın son durumu hakkında şu şekilde güncelleme yaptı:



"Şimdiye kadar Ben'i gördüğümüz kadarıyla, kampa tamamen hazır. Bunu görmek heyecan verici. Ve o da çıkıp katkıda bulunabilmek için can atıyor."



Ocak ayında sezon başlangıcını yapan 28 yaşındaki oyuncu, sakatlık nedeniyle tekrar kenarda kalmadan önce sadece 15 maçta forma giyebilmiş ve bu maçlarda, ortalama 23,9 dakika sahada kalarak 6,1 sayı, 7,9 ribaund ve 5,7 asist istatistikleri kaydetmişti.



